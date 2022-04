BERGERON, Alfredine Fortier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 7 février 2022 à l'âge de 88 ans, est décédée madame Alfredine Fortier, épouse de monsieur Gérard Bergeron. Elle était la fille de feu Achille Fortier et de feu Angeline Bergeron. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gérard, ses enfants: Nicole (Yvan Sévigny), Ghislaine (Jean-François Parent); ses petits-enfants: Éric Sévigny, Maxime Sévigny (Mérédith Boucher) et Guillaume Sévigny; Sébastien Côté (Valérie Thériault), Frédéric Côté (Frédérique Gagné), Stéphanie Côté (Louis Demers), Fanny Parent (Gabriel Godin), Yoaa Parent (Aaron Check); ses 5 arrière-petits-enfants: Zoé, Coralie, Ophélie, Océanne, Éva-Rose; ses belles-sœurs: Anne-Marie Pruneau et Rose Martineau. Elle est allée rejoindre ses 12 frères et sœurs décédés ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères décédés. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: Henri (Michel Lessard), Florence (feu Jacques Rousseau), Benoit (Lise Bédard), feu Thérèse (feu André Lecours), feu Fernande (Maurice Charest), feu Marcel; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (soins palliatifs), 143 Rue Wolfe, Lévis, QC G6V 3Z1. Site web: https://fhdl.ca/.