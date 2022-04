ROBERT, Simon



À son domicile, le 9 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Simon Robert. Fils de feu monsieur Emile Robert de feu madame Adéliska Rochette et époux de feu madame Francine Larochelle. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Nicolas et Jenifer (Marc Tremblay); son petit-fils: Gabriel Tremblay; sa sœur: Denise Robert; sa belle-sœur: Jeannine Paradis (feu Jean-Louis Robert); ainsi que d'autre parents et amis. Il était le frère de: feu Monique, feu Pierre, feu Hélène (feu Roger Bouchard), feu Colette (feu Conrad Trépanier), feu Pauline (feu Charles Auger) et feu Nicole (feu Robert Giroux). La famille recevra les condoléances àde 10h à 11h