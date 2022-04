PARÉ, Daniel (Dany)



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 1er avril 2022, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Daniel (Dany) Paré, conjoint de feu dame Nicole Grenier. Il était le fils de feu dame Léona Bouchard et feu monsieur Léo Paré. Il demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil son fils Patrick; ses frères et sœurs : Lise (feu Michel Donnelly), Claude, Pierre (Claire Bilodeau) et France (Claude Denis); sans oublier la belle-famille Grenier; ses beaux-frères et belles-sœurs : Louise (Denis Drolet), feu Alain (Nathalie Côté), Jocelyn (Diane Pelletier) et Liette (Alain Demers) ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces, plus spécifiquement ses deux filleuls : Mélissa Grenier (Jean-Simon Thibeault) et Jean-Sébastien Denis (Geneviève Tardif-Poirier), autres parents et de nombreux amis de longue date. Il est allé rejoindre son frère Michel (Sharon Paddock) qui l'a précédé. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant et les bénévoles de l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg ainsi que du centre hospitalier de l'Hôtel-Dieu de Québec (8e et 9e étage) pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement Charlesbourg (département des soins palliatifs), 7150, boul. Cloutier, Québec, G1H 5V5, tél. : 418-628-0456.