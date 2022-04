CADRIN, Colette Nadeau



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 22 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Colette Nadeau, épouse de monsieur Paul-André Cadrin depuis plus de 65 ans, fille de feu Alexandre Nadeau et de feu Marguerite Boulay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paul-André Cadrin; ses filles : Paule (Harold Pouliot) et Lucie (Yves Julien), sa petite-fille Audrey Julien (Vincent Boudreau), sa belle-sœur Véronique Morin (feu Jean-Claude Cadrin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé son frère et sa sœur : Robert (Colette Morency), Claudette (Jean-Pierre Renauld); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cadrin : Jeanne d'Arc (Alfred Fontaine), Julien, Pierrette (Jean Bolduc), Germaine (René St-Laurent), Maurice (Raymonde Latulippe) et Denise. La famille tient à remercier particulièrement l'équipe du 2e étage du Pavillon Murray pour les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite, 5160, boul. Décarie, suite 740, Montréal Qc, H3X 2H9, www.arthrite.ca