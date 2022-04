POIRIER, Luc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 avril 2022, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Luc Poirier. Il était le fils de dame Noëlla Turbide et de feu monsieur Georges Poirier. Il laisse dans le deuil, outre sa mère dame Noëlla Turbide, ses frères et sa sœur: Claude (Line Maheux), Denis (Marlène Chouinard), Lucie (Denis Dubuc) et Guy; madame Michèle Sylvain (Martin Drolet) une amie de la famille ainsi que plusieurs neveux et nièces cousins, cousines autres parents et ami(e)s.Il a été confié à