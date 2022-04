NOËL, Yvon



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 27 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Yvon Noël, vétéran du Royal 22e régiment, époux de madame Gaétane McNicoll, fils de feu dame Yvonne Pépin et de feu monsieur Raymond Noël. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa femme Gaétane Mc Nicoll; ses enfants: Alain (feu Linda Lavoie), Guylaine (Hermann Roberge), René (Hélène Jean), feu Mario, Martin (Nathalie Grenier) et Éric (Isabelle Gélinas); ses petits-enfants: Roxanne, Maxime, Alex, Vanessa et Adam; ses arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: Micheline (Jean-Claude Faber), André (Claire Higgins), Diane (Jean-Marc Dallaire), Roger (Marie-Christine Maloney) et Raymonde (Jacques Boulet); sa tante Aline (feu Armand Côté); ses nombreux beaux-frères et belles soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis vétérans. Un merci particulier au personnel des soins de la résidence de l'avoir chouchouté malgré la pandémie. Amoureux des animaux, compensez l'envoi de fleurs par un don à la SPA(SPCA) du 1130, avenue Galilée Québec (QC) G1P 4B7 télé: 418 527-9104 Courriel: info@spadequebec.ca Site web: www.spadequebec.ca. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 15 h.Suivra la mise en niche de l'Urne au cimetière St-Charles avec la famille.