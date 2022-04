FORTIER, Cécile Perron



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 mars 2022, à l'âge de 99 ans et 11 mois, est décédée madame Cécile Fortier, épouse de feu monsieur Marcel Fortier. Outre son époux, elle est allée rejoindre ses sœurs et ses frères. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses deux fils: Marc-A. (Micheline Giroux) et Jean-Claude (Marielle Tremblay); ses petits-enfants: Johanne (Jean-Pierre Breton), Stéphane (Cynthia Fournier), Yannick (Isabelle Grenier) et Karine; ses arrière-petits-enfants: Mathis et William; ainsi que plusieurs neveux, nièces et ses ami(e)s du Faubourg Giffard. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 22 avril 2022, de 12 h 30 à 14 h 30. L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin à 15h le même jour. Un merci particulier au personnel en soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus pour leur travail exceptionnel.