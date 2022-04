NADEAU, George



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, Lévis, le 28 mars 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur George Nadeau, époux de madame Sylvie Gaumond, fils de feu Alfred Nadeau et de feu Germaine Bourque. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille : Véronique Gagné-Nadeau (Dave Labrecque et ses 2 fils); son petit-fils : William Coallier; ses soeurs : Raymonde (Jean-Yves Giroux), Fernande (Gérald Bussières), Denise et Simone (Gilles Robert); ses frères : Jean-Paul (Helena Martel), feu Fernand (feu Camille Rajotte), feu Raymond (Réjeanne Pilon) et feu Jean-Marc (Nicole Hudon); ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Gaumond : Lise (feu Jean-Marc Dion), Huguette (Gilles Pelletier), feu Jacques, Diane (Serge Garneau) et Pierre (Noëlla Laberge); sa filleule ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un grand merci à tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral et plus particulièrement à Roxanne, Isabelle et Julienne pour leur humanité et les bons soins prodigués. Merci également aux ambulanciers de Dessercom Stéphane et Sylvain pour leur compassion et leur bienveillance auprès de la famille de même qu'au docteur Anne-Laurence Demers. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/ ou à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/donner/.à compter de 9h.