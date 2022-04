DUGUAY, Manon



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 6 avril 2022, à l'âge de 56 ans, est décédée subitement madame Manon Duguay, épouse de monsieur Jacques Gagnon, fille de madame Cécile Gignac. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jacques; son fils Jessy Béland (Marie-Frédérique Bernier); sa mère Cécile; ses frères et sœurs: Johanne (Yves Pageau), Lyne (Alain Lemoine), Marc (Chantale Lamarre) et feu Mario; les enfants de son conjoint: Anne-Isabelle Gagnon et Jonathan Gagnon (Sol-Aime Proulx); ses petits-enfants: Alex-Anne, Élia-Maude et Anna-Ève; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Sylvie (Charles Racine) et Josée (Denis Cloutier); ses neveux et nièces: Vincent, Valérie, Élodie et Laurie ainsi que leurs enfants. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres parents, de nombreux ami(e)s et collègues de travail. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins intensifs de l'hôpital l'Enfant-Jésus ainsi que celui de Transplant Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques (Division QC), 1188 Av. Union bureau 520, Montréal, QC, H3B 0E5, tél.: 514-849-7591, web: https://scleroseenplaques.ca/