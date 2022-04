EMOND, Lise



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 avril 2022, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Lise Emond, fille de feu madame Marie-Jeanne Gingras et de feu monsieur Gaston Emond. Elle laisse dans le deuil sa fille Stéphanie (EL Houcine Bouchrik); ses petits-enfants adorés : Leïla, Yasmine et Sami; ses frères et sœurs : feu Daniel, Ginette (Marc Jobin), Johanne (Yvon Doire) et Claude (Éliane Arseneault) ainsi que neveux, nièces : Paul-André, Élisa et Monica Rondeau, Éric Jobin, Martine Emond, Richard Jobin, Renelle Emond, Bobby Beaudry, Jocelyn Lachance; sa petite-nièce adorée Lily-Ann Malenfant-Emond et plusieurs cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesSes cendres seront déposées au mausolée du cimetière St-Charles, sous la direction de:La famille remercie tout le personnel de l'hôpital de l'enfant-Jésus, pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association des grands brulés (1750 Av. de Vitré, Québec, QC G1J 1Z6) https://grands-brules.ca/faire-un-don/