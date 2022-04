ROBITAILLE, Pauline Paquet



Au Centre hospitalier Chauveau, le 18 mars 2022, à l'aube de ses 99 ans, est décédée madame Pauline Paquet, épouse de feu monsieur Jean-Paul Robitaille, fille de feu madame Maria Lapointe et de feu monsieur Eugène Paquet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aude 10 h à 12 h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil sa fille Lise (Michel Barrette); ses petits-enfants Émilie (François) et David (Mélissa); ses arrière-petits-enfants Romie et Mathis. Elle était la sœur de : feu Juliette, feu Roméo (feu Yvonne), feu Eugène (feu Marguerite), feu Marcel (feu Simone), feu Lucien (feu Rita), feu Georges (feu Marthe), feu Zéphirin (feu Andrée) et feu Maurice (feu Georgette). Elle laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel infirmier de la Résidence St-François pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.