GUIMONT, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 avril 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Claude Guimont à la suite d'un dur combat contre le cancer. Il était le fils de feu Odilon Guimont et de feu Simone Lajeunesse. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances dans la sacristie à partir de 12h30. L'inhumation suivra au cimetière Saint-Charles. Monsieur Guimont laisse dans le deuil ses deux sœurs: Michèle (Ioannis Costaridis) et Danielle et ses neveux et nièces: Mélanie, Nicolas (Assimina Kalograni), Stéphanie (Constantin Petmezas), Véronique (Emmanuel Papadakis), Jean-Sébastien, ainsi que ses petits neveux et nièces: Marie-Jeanne, Michaela, Ioannis Costaridis, Éliane Petmeza, Philippe et Neféli-Claudia Papadakis d'Athènes, Grèce; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée àUn remerciement spécial au personnel des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus ainsi qu'au Dr Camiré et son équipe pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.ca.