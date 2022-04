LORTIE, Yvon



À Québec, le 1er avril 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Yvon Lortie. Il était le fils de feu Gilberte Coulombe et de feu Joseph Lortie. Il était le tendre époux de Lise St-Laurent. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Benoit et Lina (Danny Ferland); ses petits-enfants: Charles-Eric (Jean-Raynald Lavoie) et Olivier (Marianne Speichert); ses frères et sœurs: Jean-Claude (feu Pierrette Picard), Jean-Yves (Raymonde Labrecque), Lise (feu Jacques Parent), Michel (Linda Dubé), Jacqueline, Ginette (Normand Huot), Richard (Line Demers), Réjean (Francine Tremblay et Carole; sa belle-sœur Thérèse Émond; ses filleules: Julie Vézina et Mélanie Robitaille; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille St-Laurent: Janine (feu Robert Deslauriers) et Monique (André Michaud); ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis. Il est parti rejoindre ses frères et sœurs: feu Claudette (feu Roger Thibeault), feu Huguette (feu Raymond Pépin), feu Raymond (feu Flora Francoeur) et feu Nicole (Paul Robitaille); ses belles-sœurs de la famille St-Laurent: feu Denise (Henri Racine), feu Claudette (Roger Michaud) et feu Nicole (feu Michel Fréchette). La famille a laissé les bons soins de Monsieur Yvon au complexe funéraire auLa famille souhaite remercier sincèrement les médecins, les infirmières et le personnel soignant de L'Hôtel-Dieu de Québec. Vos marques de sympathie peuvent se traduire en don pour le centre de recherche CERVO au https://www.jedonneenligne.org/fiusmq/DONNONSOLL/.