BUSSIÈRES, Edith Denis



À l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 18 mars 2022, à l’âge de 90 ans, est décédée dame Edith Denis, épouse de monsieur Gérard Bussières. Elle était la fille de feu dame Laurina Denis et feu monsieur Noël Denis. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux bien-aimé Gérard; ses enfants : Carole, Josée (Éric Michaud) et Denis (Nicole Linteau); ses petits-enfants : Francis Laroche (Marilyn Bouchard), Geneviève Bussières Ouellet (Geraldo Gomez) et Océane (Olivier Mckeever); son arrière-petite-fille Janie Laroche; sa belle-sœur Annette Denis (feu Emmanuel Denis); sa belle-famille Bussières : Marcel Patterson (feu Juliette Bussières), Aline Bussières (Gaston Falardeau) et Mariette Bussières (Augustin Dussault) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l’ont précédée : Georgette, Georges, Rita, André, Marcel et Cécile. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. : 418-682-6387.