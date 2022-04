FERLAND, Huguette



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 décembre 2021, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédée madame Huguette Ferland, fille de feu madame Jeannette Martel et de feu monsieur Lucien Ferland. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 13h30 à 16h30.Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles le samedi 21 mai 2022 à 15h. Elle laisse dans le deuil sa soeur Lise (Jacques Frenette); sa belle-soeur Céline (feu Gilles) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute notre gratitude et nos sincères remerciements au Dre Marie-Eve Desnoyers, au personnel du service d'oncologie et un merci particulier à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, précisément au Pavillon des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.