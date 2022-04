NICOL, Fernand



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 18 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Fernand Nicol, époux de madame Thérèse Beaulieu et fils de feu monsieur Géard Nicol et de feu madame Antoinette Flamand. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Les cendres seront ultérieurement inhumées au cimetière La Souvenance.Outre son épouse madame Thérèse Beaulieu, il laisse dans le deuil ses filles: Guylaine et Nancy (Dave Prevost); ses petits-fils Alex et Damien; ses sœurs Lyne Montminy (Denis Boutet) et Lise Dubé (feu Harold Montminy); sa belle-famille : Mariette Beaulieu, Joseph Beaulieu (Gaétane Charest), Marcel Beaulieu (Fernande Jalbert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.