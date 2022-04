FORGUES, Lise



Au C H U - Hôpital Saint-François-d'Assise, le 7 avril 2022, à l'âge de 77 ans et 1 mois, est décédée madame Lise Forgues, fille de feu madame Gloriana Forgues et de feu monsieur Raymond Forgues. Elle demeurait à Québec.Aucun événement funéraire n'est prévu, mais les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Elle laisse dans le deuil son garçon Yannick (Yolanda); son frère Jacques (Ginette) et les membres de la famille Bernier. Elle est allée rejoindre sa sœur feu Micheline (Gilles), sa marraine feu Laurette et son parrain feu Jean. La famille offre ses plus sincères remerciements aux membres de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-Francois-d'Assise pour leur dévouement, leur empathie et leur gentillesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.