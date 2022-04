ANCTIL, Lucette Thiffault



À son domicile, le 24 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Lucette Thiffault, épouse de feu monsieur Grégoire Anctil. Native de Shawinigan, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Maryse Bélanger) et Danielle (Luc Béland), ses petits-enfants : Frédérique, Jean-Philippe (Andrée-Anne Cusson), Cynthia (Alex Landry), Karen, Sylvain Chouinard et Carl Chouinard (Kim Kelly-Verret), ses sœurs et son frère : Louiselle Dumont (feu Clément Dumont), Céline Béland (Jean-Claude Béland), Louise Doyon (Gilles Doyon) et Pierre Thiffault (Lisette Beaulieu), ses arrière-petits-enfants : Samuel, Florence, Gabriel, Émy Chouinard et Dylan Chouinard, ses belles-sœurs : Nicole Anctil (Jean-Claude Lefebvre) et Pauline Anctil, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de la Résidence Logis confort de Loretteville, pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bur. 202 Québec (Qc) G1M 3H6 tél. : 418-529-9742