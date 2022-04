CHABOT, Madeleine



À l'hôpital Jeffery Hale, le 13 mars 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Madeleine Chabot, épouse de feu monsieur Lorenzo Bergeron et fille de feu monsieur Georges-Henri Chabot et de feu madame Irène Ferland. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint monsieur Denis Poirier; ses enfants: Richard (Nathalie Ruel) et Mario (Judith Paradis); ses petits-enfants: Simon, Karine (Léandre), Laurence (Nathan), Allyson, Emy (Dave), Elizabeth (Marc-Antoine) et Victoria (Thomas); sa belle-fille Manon Poirier (Alain Sirois); elle était la sœur de: feu Roger (Micheline Simard), Rachel (Claude Moreau), Jacques Pellerin (Marie Genest); ses beaux-frères et belles-sœurs; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'hôpital Jeffery Hale pour les soins prodigués et leur grand humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.