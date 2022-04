Arcade Fire remplacera les Foo Fighters à Osheaga!

Voilà une excellente nouvelle pour les mélomanes qui avaient prévu assister au festival Osheaga cet été. En raison de l’annulation récente des Foo Fighters, l’organisation a réussi à mettre le grappin sur les chouchoux locaux : Arcade Fire!

Il aura fallu à peine deux semaines à Nick Farkas et son équipe de la programmation chez evenko pour se retourner de bord. C’est le 29 mars dernier que l’on apprenait que les Foo Fighters annulaient l’entièreté de leur tournée 2022 à la suite du décès soudain du batteur Taylor Hawkins.

À quatre mois exactement de la tenue de la 15e édition d’Osheaga, les organisateurs avaient peu de temps pour trouver une nouvelle tête d’affiche pour leur vendredi soir, 29 juillet. Dans les derniers jours, dans certains festivals américains, on a constaté que les Foo avaient été remplacés par Nine Inch Nails ou Red Hot Chili Peppers.

Mais pour fêter son 15e anniversaire, le festival montréalais a voulu ramener au bercail un groupe qui a explosé sur la scène internationale, et qui s’était produit à Osheaga il y a 12 ans.

«Lorsque les Foo Fighters ont malheureusement dû annuler leur présence, il était crucial pour nous de programmer un groupe ayant une importance particulière pour nos mélomanes locaux, et qui attirerait par ailleurs un grand nombre de fans de partout à travers le monde », a mentionné par voie de communiqué Nick Farkas, vice-président principal, programmation, concerts et événements pour evenko et fondateur de Osheaga.

« Nous sommes ravis que nos héros locaux d'Arcade Fire aient accepté de prendre la relève car ce groupe s'est imposé comme l'une des têtes d'affiche les plus inoubliables de l'histoire de Osheaga en 2010. Les retrouver à l'occasion de notre 15e anniversaire sera extraordinaire. Nos pensées demeurent avec nos amis de la famille étendue des Foo Fighters en cette période difficile. »

Nouvel album

Pour Arcade Fire, le timing de ce concert ne pourrait être plus approprié. C’est le 6 mai que le groupe lancera son très attendu sixième album, WE. Déjà, les deux premiers extraits The Lightning I et The Lightning II ont été très bien accueillis à leur sortie. On semble retrouver le bon vieux groupe d’antan, avec Win Butler et Régine Chassagne en tête.

Le dernier passage du groupe à Montréal remonte à plus de quatre ans, le 6 septembre 2017, au Centre Bell, pour la tournée Infinite Content.

En 2009, à la suite du retrait à la dernière minute des Beastie Boys, Osheaga avait dû rabattre son choix de tête d’affiche sur les Yeah Yeah Yeahs, qui étaient déjà annoncés sur la programmation. Il est intéressant de voir que l’organisation a réussi à trouver une nouvelle tête d’affiche cet été pour un remplacement in-extremis.

√ La 15e édition du festival Osheaga se tiendra du 29 au 31 juillet, au parc Jean-Drapeau. Pour toutes les infos : osheaga.com.