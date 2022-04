THIBAULT, Jeannine Labrie



Au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis, le 30 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Jeannine Labrie, elle était l'épouse de feu Daniel Thibault et fille de feu Paul Labrie et de feu Joséphine Rouillard. Elle était native d'Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 9h30 à 11h,Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dominique et Marlène (Jean Roy); ses petits-enfants: Charlyne (Mathieu Bonin), Andréanne (Félix Laplante-Dumas) Mathieu (Valérie Langlois) et Jonathan (Sarah Chabot) et ses arrière-petits-enfants: Maéva, Élycia, Raphaël, Liam, Ellie et Naomi. Elle était la sœur de: feu André, Pauline (feu Laval Beaudoin), feu Gérard, Bertrand (Pierrette Lemelin), feu Anita (Sauveur Fournier), feu Marie-Claire, feu Denis (feu Hélène Jolin) et Yolande. De la famille Thibault, elle était la belle-sœur de: feu Dominique, feu Jeanne-d'Arc (feu Raymond Charlebois), feu Claira (feu Léonard Boutin), Lucienne (feu Henri Arbour), feu Lévis (Doris Lemieux), feu Rosaire (feu Laurette Goulet), feu Lucien (Pierrette Roy), feu Roland et feu Lise (Georges Léonard). Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel du 5e étage du pavillon St-Joseph du Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis pour les bons soins et l'attention donnés tout au long de son séjour.