MASSON, Pauline Girard



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Pauline Girard Masson survenu le 20 février 2022 à l'Hôpital de l'Enfant- Jésus. Elle était la fille de feu Lucien Girard et de feu Antoinette Morency. Elle ira rejoindre son époux feu Robert Masson ainsi que sa fille bien-aimée feu Josée. Elle laisse dans le deuil sa fille Danièle (Jean Godbout), ses petits-enfants: Annie et Jérôme Leclerc et de nombreux neveux et nièces. Aussi, elle laisse dans le deuil un grand ami en Yvon Fitzback, dont la bienveillance envers elle fut indéfectible. Nos remerciements les plus sincères vont aux membres de l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus qui se sont entièrement dévoués aux derniers soins de Pauline et à l'écoute empathique des membres de la famille. La famille recevra les condoléances de 10h à 11h. Le cortège se rendra ensuite au Cimetière Saint-Charles pour la mise en terre. Il y aura un goûter dans une salle réservée au bureau administratif du cimetière.