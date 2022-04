[BALADO] Le réchauffement rend les océans plus bruyants

Avec des océans plus chauds, le son y voyagera plus vite. Et alors? Le problème, c’est que les animaux marins communiquent par voie sonore, parfois à longue distance, puisque le son voyage très bien et très loin dans l’eau.

• À lire aussi: [BALADO] Friture dans les oreilles, la menace des acouphènes

Est-ce que la vitesse du son sera réellement bouleversée par le réchauffement de la mer?

Dans quelle mesure? Et quelles seront les conséquences sur les animaux?