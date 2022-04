LANGLOIS, Marc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 mars 2022, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédé monsieur Marc Langlois, époux de madame Denise Ferland, fils de feu madame Renalda Bouchard et de feu monsieur Rosario-Samuel Langlois. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 13 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin et Marie-Josée ainsi que ses neveux et nièces. Merci au personnel des soins palliatifs à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, adresse 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org.