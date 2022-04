MARCOTTE, Colette



À l'hôpital Régional de Portneuf, le 13 mars 2022, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée madame Colette Marcotte, épouse de monsieur Yvon Perry, fille de feu monsieur André Marcotte et de feu madame Bernadette Hardy. Elle demeurait à Saint-Raymond.La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, madame Marcotte laisse dans le deuil sa fille unique: Anick Perry (Thierry Mathis); son frère: Michel Marcotte (Françoise Soulard); ses sœurs: Ginette Marcotte (René Tremblay), feu Lise Marcotte et feu Denise Marcotte (Michel Lavoie); son neveu adoré: feu Carl Fiset (Cynthia Carpentier), son beau-frère: feu Jean-Claude Perry (Solange Robitaille) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 2e étage de l'hôpital Régional de Portneuf, particulièrement Doris, Roxanne, Martine, Geneviève et Nathalie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'hôpital de St-Raymond, https://fsssp.ca.