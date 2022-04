BLOUIN, Jean-Louis



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce de Saint-Georges, le dimanche 9 janvier 2022, est décédé à l'âge de 84 ans et 10 mois, monsieur Jean-Louis Blouin, époux de feu madame Lise Fournier et conjoint de madame Jeannine Bernier. Il était le fils de feu Alphonse Blouin et de feu Marie Elise Morissette. Il demeurait à Sainte-Justine. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 13h à 14h45.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière de Sainte-Justine.Il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Gino Fillion) ainsi que ses petites-filles Frédérique et Élie-Jade. Il était le frère de: feu Thérèse (feu Donat Goupil), feu Charles-Henri (feu Jeannine Morin), feu Julien (Laurette Aubé), feu Sr Juliette, Jean-Roch et feu Marcelle. De la famille Fournier, il était le gendre de feu Gérard Fournier (feu Béatrice Lessard) et le beau-frère de: feu Rose (feu Eddy Chartier), feu Doris (Bibiane Vachon), feu Denis (feu Adrienne Jalbert) et feu Roger (feu Lucille Champagne). Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe: Yvan, Renaud, Serge, France et leur conjoint(e) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4.