DESROCHERS, Robert



À l'IUCPQ, le 9 avril 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Robert Desrochers, époux de feu madame Hélène Nadeau. Il est allé rejoindre son épouse Hélène. Il laisse dans le deuil son fils Claude (Sylvie Grenier); les enfants de Sylvie: Michaël Bélanger (Kassandra Gagnon), leur fils Ryan; Émerick Bélanger, Cindy Bélanger (Dominique Larouche) et leur fille Lauraly; ses frères et soeurs: Claire (feu Octave Turgeon), Louisette (Adrien Barlow), Pierrette, sœur de la Charité, Jacqueline (André Hamel), Françoise (feu Raymond Cayer), Raymond (Gertrude Boucher), Gilberte (Jacques Bilodeau), Lina (Paul Breton; Gérard Labrie, père de ses enfants), Yvette (Yvon Dostie), Claudette (Guy Fecteau), feu Fernand (Lise Fréchette), Michel (Carlyne Côté, mère de ses enfants), Clément (Laurette Juneau), Armelle (Yvon Beaudoin); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Armand (Jeannine Lebrun), Fernande (Jules Huot), Gonzague (Micheline Malboeuf; Réjeanne Beaudoin, mère de ses enfants), feu Rosaire (feu Françoise Laverdière); ses trois filleul(e)s: Josée Nadeau, Daniel Nadeau et Pascal Turgeon; ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s. Sincères remerciements à l'équipe des greffes du cœur de l'IUCPQ (Hôpital Laval) pour les bons soins prodigués à Robert. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 10h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Fonds greffe du coeur). Site web: https://fondation-iucpq.org/.