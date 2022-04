GAGNÉ, Clémence



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 9 décembre 2021, à l'âge de 85 ans et 11 mois, est décédée dame Clémence Gagné, épouse de feu monsieur Marc Lemoine. Elle était la fille de feu dame Antoinette Couturier et feu monsieur Joseph Gagné. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Clément (Georgette Vaillancourt), feu Arthur (feu Lilianne Beaudin), Gaétanne, feu Roger (Marielle Soucy), feu Hector (Ghislaine Drouin), Mario (Nicole Gagné), feu Gaston (Ghislaine Bilodeau), feu Jean-Marie, Bertrand (Johanne Lemelin), Yvan (Danielle Paré), Nicole, feu Claudette (feu Jean-Yves Perron), feu Daniel, feu Jocelyn, Guylaine et France; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemoine, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Manoir St-Louis et celui de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfant Soleil, 450, av. Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec), G2E 6H5, tél: 418-683-2323.