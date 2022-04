CH: «Jesus Price» sera-t-il devant le filet?

Après une gênante défaite de 5 à 1 contre les Blue Jackets, mercredi soir à Columbus, le Canadien recevra les Islanders de New York, vendredi, tandis que la question brûlant toutes les lèvres demeure : le gardien Carey Price sera-t-il de retour au jeu?

Price, qui a accompagné l’équipe durant le récent voyage, pourrait en être à sa propre résurrection lors du Vendredi saint. Après tout, certains ne l’ont-ils pas déjà surnommé «Jesus Price»?

Le dernier match de Price remonte à la récente finale de la Coupe Stanley quand le Canadien avait perdu 1 à 0, à Tampa, le cinquième duel contre le Lightning. Le célèbre gardien avait alors repoussé 29 des 30 rondelles dirigées vers lui.

En plus d’une blessure persistante à un genou, rappelons que le numéro 31 avait adhéré au programme d’aide des joueurs de la Ligue nationale avant le début de la saison pour des problèmes de consommation.

Il est plus enthousiasmant de rappeler que Price avait affiché des statistiques incroyables durant les récentes séries, soit une fiche de 13-9, une moyenne de buts alloués de 2,28 et un taux d’efficacité de ,924. Le gardien avait grandement contribué aux victoires du Canadien, dans l’ordre, face aux Maple Leafs de Toronto, aux Jets de Winnipeg et aux Golden Knights de Vegas au fil des tours éliminatoires.

Le CH a encore huit matchs à disputer d’ici la fin du calendrier régulier. Il entamera une série de quatre matchs à domicile contre les Islanders, avant d’accueillir les Capitals de Washington, le Wild du Minnesota et les Flyers de Philadelphie. Ultimement, la dernière partie de la campagne pour le Canadien est également prévue au Centre Bell, le 29 avril, face aux Panthers de la Floride.