COVID-19: Santé Canada autorise le médicament Evusheld pour les immunodéprimés

Santé Canada a annoncé jeudi avoir autorisé le médicament Evusheld pour la prévention de la COVID-19 chez les adultes et les enfants immunodéprimés.

«Après un examen scientifique approfondi et indépendant des preuves, le Ministère a déterminé qu’Evusheld satisfait aux exigences rigoureuses de Santé Canada en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité», a déclaré Santé Canada dans un communiqué.

Ainsi, le médicament Evusheld (tixagevimab et cilgavimab) a été approuvé pour une utilisation chez les adultes et les enfants (âgés de 12 ans et plus, pesant au moins 40 kg) qui sont immunodéprimés et peu susceptibles de présenter une réponse immunitaire adéquate à la vaccination contre la COVID-19 et pour qui le vaccin n’est pas recommandé.

Ces derniers doivent aussi ne pas être infectés par la COVID-19 et ne pas avoir eu de contact récent connu avec une personne infectée par le virus.

«Les patients doivent parler à leur professionnel de la santé pour déterminer si Evusheld leur convient. Evusheld n’est pas actuellement autorisé pour traiter l’infection à la COVID-19, ni pour prévenir l’infection chez les personnes qui ont été exposées au virus», a souligné Santé Canada, qui rappelle qu’«aucun médicament, y compris Evusheld, ne peut remplacer la vaccination» qui reste «le meilleur outil pour prévenir les maladies graves causées par l’infection à la COVID-19».