MORIN RICHARD, Rachelle



Au centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 6 avril 2022, à l'âge de 89 ans est décédée madame Rachelle Morin, épouse de feu monsieur Jean Richard. Fille de feu dame Georgianna Morin et de feu monsieur Jean-Baptiste Morin, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne, Alain, Jocelyn (Dominique Mercier), Mario (Évelyne Brière) et Maurice (France Pellerin); ses petits-enfants: Audrey (Mathieu Bolduc et leurs enfants Maxim et Arnaud), Mylène (Maxime Lesage et leur fils Ryan), Judy-Ann (Benjamin Roy et leurs fils Maverick, Axel et Milo), Jean-Nicolas (Julie-Anne Nantais-Pépin et leur fils Isaac) et Frédérique Richard. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Dolorès (feu René Hudon - Laure-Aimée Roy), Armand (Frère Mariste), feu Clément (feu Monique Richard), feu Thérèse (feu Lorenzo Lavoie), Jeannine (feu Lionel Deschamps) et feu Gérard Morin; de la famille Richard: feu Odilon (feu Anita Goulet), feu Conrad, feu Marie-Marthe (feu Maurice Payette), Louisette (feu Bertrand Gagné), feu Georgette (feu André Bernier), Carmen (feu Maurice Blais). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). La famille remercie les membres du personnel du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leur dévouement, leurs soins professionnels et tout le travail remarquable auprès des résidents. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, 1 Place de l'Église, Cap-Saint-Ignace (Québec), G0R 1H0 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Il sera possible de venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque demeure obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele jeudi 21 avril de 19h à 21h, vendredi jour des funérailles à compter de 12h30.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.