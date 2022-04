HAUTCOEUR, Jean-Claude



C'est en douce et profonde paix que monsieur Jean-Claude Hautcoeur, adjudant-chef retraité des forces armées canadiennes, est décédé à son domicile le 6 avril 2022, à l'âge de 85 ans. Il était l'époux de feu dame Gisèle Turcotte, le fils de feu dame Stella Bourget et feu monsieur Antoine Hautcoeur. Il demeurait à Lévis (St-Lambert-de-Lauzon).Il laisse dans le deuil ses enfants: Carole, Karl (Isabelle), Chantal et Nathalie (Serge); ses petits-enfants: Charles, Gisèle, Valérie, Sarah, William, Cindy, Fabrice, Yan, Frédérique, Matthew et Tristan; ses arrière-petits-enfants: Emma, Alice, Olly, Cooper, Riley et Olivia Rose, sa conjointe bien-aimée dame Marie-Jeanne Athot et sa famille, ainsi que ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Nous vous remercions pour vos nombreux témoignages de sympathie qui nous réconfortent dans notre peine et qui nous soutiendrons lors de la mise en columbarium privé, selon ses dernières volontés.