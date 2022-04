NADEAU, Pauline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 avril 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Pauline Nadeau, fille de feu Henri Nadeau et de feu Laurette Harpe. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques Jobin (Louise Beaudoin), Diane Jobin (Raynald Godbout), Lise Jobin (Denis Lemieux), Louise Jobin, Micheline Jobin (Denis Nadeau), feu Jean Jobin, Michel Jobin (Sylvie Boudreau), feu Christine Jobin et Daniel Jobin (Guylaine Fillion); ses petits-enfants: Jules, Annie, Audrey, Éric, Valérie, Nancy, Isabelle, Mélanie, Martin, André, Dominic, Maxime, Anick, Vincent, Catherine, Vanessa, Cynthia, Keven et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants; sa belle-soeur Huguette Maheux (feu Laurent Nadeau), feu Simone Nadeau (feu Fernand Dumont); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 15 avril de 19 h à 21 h et le samedi 16 avril à compter de 9 h.