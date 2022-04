NADEAU, Jacques



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Jacques Nadeau, survenu à la résidence Humanitae, à Québec, le 23 mars 2022. Il était l'époux des soixante dernières années de Madame Louise Faucher Nadeau. Il est né à Montréal le 6 avril 1939. Il était le fils de feu Marie-Rose Nadeau née Trépanier et de feu Albert Nadeau. La famille recevra les condoléances en présence du corpsde 9h30 à 12h et de 13h à 14h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Louise, ses enfants : Yvan (Manon Laliberté), Serge (Lise Laforest), Chantal (François Chouinard); ses petits-enfants : Alexandre, Kassandra, Audrey-Pier, William, Camille, Sarah, Philippe, Julie, Andréanne, Anne-Sophie, Émile ainsi que leurs conjoints respectifs. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : Jean-Pierre (Aline Desrochers), feu Louise, feu Richard (feu Hélène Olivier), Lyse (feu Pierre Lavoie), Michel (Francine Gingras) et Christiane (feu Louis Gauthier). Sont aussi affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Faucher : feu Luc, Léna (feu Lucien Labrecque), feu Gilles (Ginette Blanchette), feu Suzanne, Claudette, Bernard (Carmen Croteau), feu Jacques (Nicole Olivier) et Jean (Julie Roy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel de la résidence Humanitae pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Alzheimer de Québec : Formulaires en ligne - Société Alzheimer de Québec (jedonneenligne.org) ou à la paroisse St-Charles-Borrommée : Faire un don - Paroisse Saint-Charles-Borromée (pscb.ca)