Des retards déplorés du côté de Lévis

Bien qu’elle accueille favorablement la mise à jour du Réseau express de la Capitale, la Chambre de commerce de Lévis (CCL) déplore toutefois les retards qu'entraînent cette révision sur le début des travaux.

• À lire aussi: Troisième lien : Ottawa n’investit plus dans les nouvelles autoroutes

La mise en service du bitube devrait avoir lieu en 2032, soit un an plus tard que prévu.

«À l’heure actuelle, il est évident que les problèmes de congestion sur les ponts, comme sur le réseau autoroutier de la région, constituent un frein à la croissance économique de notre grande région», a déclaré Marie-Josée Morency, vice-présidente exécutive et directrice générale de la CCL.

Alors que la population croît rapidement et que le taux de chômage demeure l’un des plus bas au Canada, la CCL est convaincue que le Réseau express de la Capitale assurera la mobilité des travailleurs, l’attractivité et la rétention des talents, sans parler de la compétitivité des entreprises et du transport efficient des marchandises.

«Il devient urgent de passer à l’action et nous sommes impatients que le gouvernement officialise le début des travaux», a déclaré Mme Morency.

«Nous saluons la décision du gouvernement de réduire les coûts de ce grand projet porteur pour Lévis, qui est grandement attendu de la part de nos membres, et nous espérons que les prochaines étapes s’enchainent rapidement afin d’amorcer les travaux sans délais supplémentaires», a-t-elle ajouté.

L’aspect de l’interconnexion entre les réseaux de transport des deux rives est un autre élément attendu depuis de nombreuses années, dit-elle.

Entre 2006 et 2019, les populations de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont bondi respectivement de 12,2% et de 7,9%. La Ville de Lévis a franchi le cap des 150 000 habitants en 2021.

«À cela s’ajoutent de façon de plus en plus criante des enjeux de pénurie de main d’œuvre, que ce tunnel viendra soulager, en partie, puisque la mobilité des travailleurs est essentielle pour les employeurs et pour l’environnement économique des régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches, voire même de l’est du Québec.»