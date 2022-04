Diminution des ventes en gros pour la première fois en sept mois

Les ventes en gros ont diminué de 0,4 % en février pour s’établir à 78,8 milliards $, il s’agit de leur premier recul depuis juillet 2021, selon les données de Statistique Canada publiées jeudi.

Les ventes les plus faibles en février 2022 ont été enregistrées dans le secteur des articles personnels et ménagers qui a connu une baisse de 5,1 %, pour s’établir à 11,4 milliards $.

Selon Statistique Canada, cette baisse est attribuable à la diminution de 6,1 % des ventes de produits et fournitures pharmaceutiques. «En janvier, les ventes de ce type d’articles avaient augmenté de 15,4 %, en raison des achats de produits pharmaceutiques liés à la COVID-19 par le gouvernement du Canada».

Même si les ventes dans ce secteur ont diminué en février 2022, elles étaient tout de même supérieures de 8,3 % à celles de décembre 2021, a précisé l’agence fédérale.

L’Ontario et le Québec enregistrent les plus fortes baisses

Les ventes ont diminué dans six provinces et deux territoires en février. C’est l’Ontario qui a affiché la baisse la plus marquée au pays, suivi de près par le Québec et l’Alberta. Les ventes ont été plus élevées en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba, selon Statistique Canada.

En Ontario, les ventes ont diminué de 1,2 % pour s’établir à 39,2 milliards $, après avoir enregistré des hausses pendant sept mois consécutifs.

Au Québec, les ventes en gros ont affiché une baisse de 1,6 % pour s’établir à 15,1 milliards $ en février. «Ce recul a été en grande partie attribuable à la diminution de 11,0 % des ventes d’articles personnels et ménagers. Les cinq industries qui composent le sous-secteur ont toutes déclaré des ventes plus faibles, et l’industrie des textiles, des vêtements et des chaussures était à l’origine de la moitié de la diminution», a noté Statistique Canada.

D’une année à l’autre, les ventes en gros ont toutefois augmenté de 16,9 % au Québec (et de 14,2 % à l’échelle du pays).

Les manifestations ont perturbé le secteur

Selon Statistique Canada, les blocages des routes au cours du mois de février ont eu des répercussions sur le secteur du commerce de gros.

Au total, 15 % des grossistes-marchands ont déclaré que leurs activités avaient été affectées par les manifestations. Plus précisément, 93 % d’entre eux ont signalé des problèmes de transport ou d’expédition associés au blocage des routes, et 35 % ont déclaré des ventes plus faibles.

«Dans l’ensemble, les manifestations ont été à l’origine d’une baisse d’environ 200 millions $ des ventes dans le secteur», a estimé Statistique Canada.