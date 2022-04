LÉVESQUE BERNIER



Marie-AngeÀ la maison 2 du Centre d'Hébergement de Sainte-Perpétue, le 4 avril 2022, est décédée à l'âge de 93 ans et 7 mois dame Marie-Ange Lévesque, épouse de feu monsieur Auguste Bernier. Fille de feu dame Anna Barbeau et de feu monsieur Noé Lévesque. Native de St-Philippe de Néri, elle demeurait à Sainte-Perpétue. Elle laisse dans le deuil ses 2 fils: Dany et Richard (Mélanie Poitras et son fils Alex). Ses petits-enfants: Samuel (Alyson Pelletier), Noémie (Steven Guillemette) et Gabriel. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Gilbert (feu Maria Théberge), feu Alfreda (feu Luc Chamberland), feu J. Antoine (feu Jeanne Chamberland), feu Marie-Jeanne (feu Alfred Marcoux) (feu Paul Desbiens), feu Noel (feu Laurette Després), feu Philippe (feu Marie-Laure Bouchard), feu George (feu Thérèse Michaud), feu Carmelle (feu Ernest Santerre), Rita (feu Joseph-Émile Lajoie) (feu Conrad Bernier). De la famille Bernier: feu Germaine (feu Michel Picard), feu Thomas (feu Marie-Jeanne Robichaud), feu Laurette (feu Auguste Cloutier), feu Lorenzo (feu Marie-Anna Robichaud), feu Félix (feu Mathilde Blanchet), feu Rolande (feu Roméo Daigle), feu Armand (Lucette Chouinard), feu Irma (feu Maurice Blanchet), Éline (feu Florent Duval), feu Germain. Sont également affectés par son départ de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces, son filleul Martin Blanchet, autres parents et ami(s). Des remerciements sont adressés au personnel soignant de la maison 2 du Centre d'Hébergement de Sainte-Perpétue pour leur présence et les soins d'une grande délicatesse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0.La famille vous accueillera le samedi 23 avril 2022 de 12h à 14h45 auet de là au cimetière paroissial.