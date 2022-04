[EN DIRECT] Un 3e lien à 6,5 milliards$ pour 2032

Le coût de construction de la nouvelle mouture du projet de tunnel entre les centres-villes de Québec et de Lévis est désormais estimé à 6,5 milliards $ et sa mise en service devrait avoir lieu en 2032, soit un an plus tard que prévu.

Selon les ministres François Bonnardel et Geneviève Guilbault, qui ont dévoilé aujourd’hui une version ajustée de leur projet phare, des économies de plus de 25 % seront réalisées en misant sur un concept de tunnel à deux tubes de diamètre réduit.

Chaque tube – un en direction nord et un en direction sud – comprendra deux voies de circulation.

C’est du moins une des «balises gouvernementales» que le bureau de projet sera tenu de respecter.

La première version «monotube» du troisième lien, qui nécessitait de concevoir le plus gros tunnelier au monde, passe officiellement à la déchiqueteuse. Selon nos calculs, si les coûts sont réduits du quart avec la nouvelle mouture, on peut croire que le projet initial aurait coûté tout près de 9 milliards $. En mai 2021, François Legault avait indiqué que la facture globale du tunnel se situerait quelque part entre 7 et 10 milliards $.

Comme le rapportait notre Bureau parlementaire, la priorité accordée aux autobus en périodes de pointe et le droit de circuler pour les camions en dehors de ces heures seront gérés par un outil de «gestion dynamique des voies».

Le gouvernement Legault croit que la nouvelle configuration à deux tubes du tunnel Québec–Lévis permettra de réduire les risques associés à la construction d’un tel ouvrage en plus de faciliter la mise en concurrence lors du processus d’appels d’offres.

Échéancier repoussé

Les changements apportés au projet moins d’un an après la présentation du Réseau express de la Capitale (REC) – la grande vision régionale du gouvernement caquiste en matière de transports – auront un impact sur l’échéancier.

L’inauguration du tunnel, qui était prévue en 2031, est maintenant planifiée pour 2032. En février dernier, le premier ministre François Legault, qui n’était pas de l’annonce d’aujourd’hui, avait pourtant réitéré le souhait d’accélérer la réalisation de son mégaprojet. «Je trouve ça très long, 10 ans [pour construire le tunnel]. On va travailler à réduire ça», avait déclaré M. Legault, dès le dévoilement du REC, le 17 mai 2021.