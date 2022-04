TREMBLAY, Normand



À la maison Michel-Sarrazin, le 27 février 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Normand Tremblay, fils de feu monsieur Adélard Tremblay et de feu madame Alida Gaudreault. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Outre sa conjointe madame Denyse Moisan, il laisse dans le deuil ses enfants: Martin-Pierre (Hélène Castonguay) et Jean-Sylvain (Geneviève Marcil); ses petits-enfants: Jean-Léo, Charles-Édouard et Louis-David; ses frères et sœurs: Claire (Raymond Paquet), Yvon (France Asselin), Denise (Henri-Paul Harvey), Noël (Marie Savard) et Jocelyne; la fille de sa conjointe Josée Moisan Poitras (Stéphane Blais) ainsi que ses enfants: Karolane Blais, Rebecca Blais et Sabrina Blais. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel de la Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison Michel-Sarrazin.