RODRIGUE-MICHAUD, Diane



Au centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes, le 12 avril 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Diane Rodrigue, épouse de monsieur Bertrand Michaud. Elle était la fille de feu madame Rita Beaudry et de feu monsieur Alfred Rodrigue. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera le jeudi 21 avril de 19h à 22h au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Rodrigue laisse dans le deuil son époux Bertrand Michaud ; ses enfants : Stéphane (Caroline Bédard), Véronic et Evelyne ; ses petits-enfants : Noah, Alex et Nahema ; sa sœur Huguette (Georges Chevrette) et ses enfants : Christian, Danny et Mélissa Chevrette ; son frère Louis (Johanne Lamonde) et sa fille Anabelle ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Michaud : Lucie (Robert Caron), Gilles (Loraine), Louise (Marcel Dubé), Julien (Danielle Tousignant), Richard (Collette Beaudoin), Adrien (Lise Pelletier), Johanne (Laurent Michaud), Ovila (Andrée Pelletier), Normand, Brigitte (Gilles Dumont), Nathalie (Doris Paré) et Geneviève (Nelson Lévesque) ainsi que plusieurs autres petits enfants, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du centre d'hébergement Saint-Jean-Eudes pour leur accueil, dévouement et les bons soins prodigués.