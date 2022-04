BAILLARGEON, Julienne Fleury



À l'unité de soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 3 avril 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Julienne Fleury, épouse de monsieur Adrien Baillargeon. Elle était la fille de feu madame Rose-Hélène Cloutier et de feu monsieur Gaspard Fleury. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le mardi 19 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h et mercredi, jour des funérailles de 8h30 à 10h au centre commémoratifet de là au cimetière paroissial. Madame Fleury laisse dans le deuil son époux, monsieur Adrien Baillargeon; ses enfants: Jean-Vianney (France Langevin), Dominique (Céline Gauvin), Charles (Hélène Morissette), feu François, Gilbert (Mamisoa Hasinomenjanahary) et Christine (Raymond Massicotte); ses petits-enfants: Jean-Thomas (Véronique Barras-Fugère), Marie-Sarah, Isabelle (Simon Paquet), Andrée-Dominique (Mathieu Pichette), Jessica, Maxime, Laurie (Christophe Duclos), Élodie, Cynthia (Grégori Marsan-Pelletier), Alexandre, Andi, Maeva, Sami et Gabriel; ses arrière-petits-enfants: Léonard, Crystel, Summer et Raphaëlle. Elle était la sœur de: Gustave (feu Rita Vézina, Rose Bilodeau), feu Yvette (feu Harvey Slater), feu Camille (feu Denise Buteau), feu Gilbert (feu Thérèse Bédard), feu Hélène (Jean-Claude Baillargeon), feu Marie-Louis (Élise Deschênes), feu Gaspard (Suzanne Bédard), feu Félix (Marie-Paule Baillargeon) et Thérèse (Pierre Gauthier); la belle-sœur de: feu Armand (feu Yolande Deblois), Alice (feu Joseph Laflamme), Hélène (feu Raoul Laflamme) et Roland (Lucille Gosselin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel à l'hôpital Ste-Anne de Beaupré à l'unité de soins palliatifs pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/.