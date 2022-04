Gala Québec Cinéma: Les oiseaux ivres et Maria Chapdelaine partent favoris

Les films Les oiseaux ivres et Maria Chapdelaine ont récolté chacun 16 nominations en vue de la 24e édition du Gala Québec Cinéma, qui se déroulera le 5 juin prochain.

Nouvelle adaptation du roman de Louis Hémon, réalisée par Sébastien Pilote, Maria Chapdelaine est en lice notamment pour les prix Iris du meilleur film, de la meilleure réalisation, de la révélation de l’année (Sara Montpetit), de la meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien (Hélène Florent) et de la meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien (Émile Schneider et Martin Dubreuil).

Le drame Les oiseaux ivres, du cinéaste Ivan Grbovic, a quant à lui été retenu dans les catégories de meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario et meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien (Claude Legault). Aussi, double récolte pour l’actrice Hélène Florent qui, en plus de sa nomination pour Maria Chapdelaine, se retrouve en lice pour un le prix de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle grâce à sa performance dans Les oiseaux ivres.

Parmi les autres films les plus souvent cités, on retrouve L’arracheuse de temps (13 nominations), Beans (11), Bootlegger (8), Aline (8) et Norbourg (6).

Québec Cinéma a aussi annoncé jeudi que le prix Iris hommage 2022 sera décerné à l’actrice Louise Portal. Pour une seconde année d’affilée, la cérémonie sera animée par la comédienne Geneviève Schmidt.