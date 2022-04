Jean Charest passe le test de sa vie

Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes le 14 avril, une date importante dans la vie de Jean Charest. Le 14 avril 2003, il est devenu premier ministre du Québec. Dix-neuf ans plus tard, il se retrouve dans une course qui pourrait devenir l’une des plus périlleuses de sa carrière.

Jean Charest a connu surtout des victoires, en politique. Quant à ses rares défaites, elles furent toujours qualifiées d’honorables. En 1998, il a été vaincu par Lucien Bouchard au nombre de sièges, mais il pouvait se vanter d'avoir obtenu plus de votes que ce leader charismatique.

En 2012, il a été battu par Pauline Marois. Mais l’écart de seulement quatre sièges apparaissait comme un miracle dans un contexte où la corruption et les manifestations avaient monopolisé l’actualité de l’année précédente.

Il a déjà comblé des retards et remonté la pente. Son tempérament combatif le sert bien dans les circonstances difficiles. Néanmoins, dans la course à la direction des conservateurs, les choses se présentent de façon nettement plus inquiétante.

Mobilisation monstre

Non seulement Pierre Poilièvre a-t-il amorcé cette course avec une solide longueur d’avance, mais sa campagne semble gagner en vigueur de semaine en semaine. C’est par milliers qu’on compte les participants aux rassemblements auxquels il se pointe. Nous n’avions pas vu ce genre de mobilisation politique depuis longtemps.

Poilièvre a peiné à se rendre à l’un de ses rassemblements en Alberta, coincé dans la congestion routière causée par son propre événement. Invités par les réseaux sociaux, les gens se présentent en masse et se bousculent pour voir le candidat de près ou se faire photographier avec lui. On remarque la présence de beaucoup de jeunes dans les foules.

Nous ne vivons pas des années où la participation massive aux assemblées politiques soit la norme. Qui sont donc ces gens si enthousiastes? S’agit-il de citoyens qui ont participé à toutes les manifestations anti-mesures sanitaires? Poilièvre s’est démarqué par son appui au soi-disant «convoi de la liberté».

S’agit-il plutôt d’un véritable mouvement de fond de la classe moyenne en colère, qui souffre de l’inflation et qui se sent oubliée des gouvernements? À ce point-ci, peu importe d’où ils émanent, ils sont nombreux. Ils deviennent membres du parti dans le but d’appuyer Pierre Poilièvre et rendre la remontée plus abrupte pour Jean Charest.

Danger

Au point où le fier combattant Charest doit craindre l’humiliation. Une fin de course où il ne serait même pas visible dans l’angle de la caméra au fil d’arrivée.

Il lui reste une carte: son côté pugnace. Prouver que Poilièvre est un personnage intéressant mais qu’il n’a pas l’étoffe pour gouverner. Il a frappé un coup avec son attaque sur le fait que Poilièvre serait rendu inapte à gouverner après l’appui donné aux blocages des camionneurs. Poilièvre prétend n’avoir appuyé que les gestes «légaux», mais pas le reste. Attaquable, disons.

Il y aura trois débats en mai. Le petit gars de Sherbrooke devra livrer les performances de sa vie.