Jugement Alex Fournier-Giroux: coupable d’avoir profité des revenus de deux travailleuses du sexe par la menace

Un homme de Québec reconnu coupable d’une kyrielle d’accusations jeudi pour avoir profité de deux travailleuses du sexe en leur soutirant les revenus de leurs activités par la menace a supplié la juge de lui imposer une peine de pénitencier pour qu’il puisse quitter les prisons provinciales, où «il n’en peut plus» d’être battu et isolé.

Alex Fournier-Giroux était en pleurs après la lecture de la décision de la juge Annie Trudel.

Reconnu coupable d’avoir profité d’avantages financiers provenant de services sexuels, de voies de faits armés, d’utilisation d’une fausse arme à feu, de menaces et de harcèlement, ainsi que de proxénétisme, l’homme de 32 ans a réclamé à la juge une peine qui dépasserait deux ans de détention afin de prendre le chemin d’un établissement fédéral.

«Je suis fatigué d’être enfermé, jamais je ne ressortirai le même homme», a sangloté le prévenu, racontant les nombreuses périodes d’isolement complet qu’il a vécu en prison en raison de la COVID-19.

Battu à au moins une reprise après avoir été placé dans un secteur rude de la prison, Fournier-Giroux a dit à la juge en avoir assez.

«Je vous demande une sentence de pénitencier dû aux conditions inhumaines que je vis présentement. Je n’en peux plus», a supplié l’accusé, citant notamment le manque de programme d’accompagnement. «On n’a rien.»

Violence et drogue

L’ancien débardeur du Port de Québec avait rencontré les deux femmes, deux sœurs, en 2020. S’ensuit une relation amoureuse avec l’une d’elle, relation qui s’envenimera toutefois rapidement.

Dès les premières semaines de la relation, Fournier-Giroux s’est fait insistant auprès de la victime et sa sœur pour qu’elles voient plus de clients afin de pouvoir s’offrir de la drogue. À un certain point, il collecte immédiatement l’argent des clients pour se procurer de la cocaïne.

Les voies de faits et menaces sont survenues lors d’altercations entre l’accusé et la victime, toujours en raison de son travail d’escorte.

Alors qu’elle croise un ancien client chez un vendeur de drogue, Fournier-Giroux la plaque contre un comptoir et lui place un couteau à la gorge en l’insultant. Quelque temps plus tard, alors qu’il lui propose de vendre de la cocaïne pour lui, il lui place une arme à feu sur la tempe en la menaçant.

La victime, qui avait témoigné avoir vécu «un film d’horreur» lors du procès, a finalement décidé de rompre avec l’homme, craignant pour sa vie et celle de ses enfants. Il la menace alors «d’un contrat sur sa tête» et affirme qu’il «retrouvera ses enfants et les abattra un à un».

«J’aurai ma vengeance petite pute», lui écrira même l’accusé, qui a toujours nié avoir menacé la victime.

«Le tribunal rejette sa version. Il y a plusieurs invraisemblances dans son témoignage», a souligné la juge Trudel lors du prononcé de sa décision.

Peine le 4 mai

Fournier-Giroux avait été arrêté en septembre 2020 par les policiers du Groupe tactique d’intervention du SPVQ. Recherché depuis près de 10 jours, l’accusé avait été retrouvé dans le secteur de Limoilou.

Il a depuis aussi plaidé coupable de voies de fait sur un agent correctionnel pour une altercation qui s’est soldé par un coup de pied. Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement dans ce dossier.

Reconnu coupable des huit chefs d’accusation qui pesaient contre lui, l’homme reviendra devant la juge Trudel le 4 mai prochain pour le prononcé de la peine.

La couronne réclame une peine d’emprisonnement de 4 ans de ce dossier alors que l’avocat de la défense a soumis à la juge une peine de deux ans pour répondre à la volonté de son client de prendre le chemin d’un pénitencier provincial.