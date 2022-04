Surchauffe en construction: le coût des Lab-Écoles explose

La surchauffe dans le milieu de la construction n’épargne pas les projets du Lab-École dont les coûts ont continué de grimper, allant maintenant jusqu’à 2,3 millions $ par classe.

L’explosion des coûts dans le domaine de la construction touche plusieurs secteurs et le réseau scolaire n’y fait pas exception.

Plusieurs projets de construction de nouvelles écoles ont connu des dépassements de coûts importants – dont certains de près de 100 % – engendrés par le contexte exceptionnel de la pandémie. Ceux du Lab-École n’y font pas exception (voir encadré).

Le projet le plus coûteux est celui du Lab-École de Rimouski, avec un total de 44,3 millions $ pour un bâtiment de 25 classes.

À Shefford, le Lab-École prévoit la construction d’un nouvel établissement de 16 classes au coût de 37,1 M$. Il s’agit du projet le plus cher au prorata du nombre de classes, pour une facture moyenne de 2,3 M$ par classe.

À titre de comparaison, d’autres projets de construction dans le réseau scolaire – qui ne sont pas liés au Lab-École – affichent des coûts moyens par classe qui peuvent aller jusqu’à 1,7 M$, selon les données du plus récent Plan québécois des infrastructures.

De son côté, le Lab-École de Québec affiche plutôt un coût moyen par classe de 1,2 M$.

Unique au Québec

Le concept du Lab-École de Shefford, qui repose sur des pavillons, est unique au Québec, fait valoir le directeur général du centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, Eric Racine. « C’est clair que c’est plus innovant, mais c’est sûr que c’est un peu dispendieux », dit-il.

Plusieurs particularités reliées au projet du Lab-École de Shefford peuvent expliquer l’explosion des coûts de 98 % depuis 2019, ajoute la directrice du Lab-école, Dominique Laflamme.

Le projet a démarré en pleine pandémie, dans un contexte de « surchauffe au maximum », et comprend beaucoup de bois et de « mètres carrés à couvrir », explique-t-elle.

La construction du Lab-École de Shefford a d’ailleurs été reportée en 2021, après avoir reçu une seule soumission beaucoup plus élevée que le budget prévu. Un deuxième appel de propositions a permis d’aller de l’avant et ainsi d’économiser 4 M$, indique M. Racine.

Des écoles plus grandes

Les projets développés par le Lab-École prévoient une superficie plus grande qu’une école conventionnelle, afin de permettre aux élèves de « bouger, manger et collaborer », ajoute Mme Laflamme.

Cette dernière met toutefois en garde contre une comparaison des coûts au prorata du nombre de classes, un exercice « un peu périlleux » qui n’est « pas tout à fait juste » dans le contexte d’un « marché complètement fou ».

Analyses et recommandations

Selon la directrice du Lab-École, ces « projets pilotes » demeurent toujours aussi pertinents puisqu’ils feront l’objet d’analyses qui permettront de formuler des recommandations pour l’avenir.

« L’idée, ce n’est pas de faire des châteaux ou des écoles qui vont coûter une fortune. On voudrait qu’ils coûtent le moins cher possible, nos écoles, et on a travaillé super fort avec nos architectes et nos ingénieurs pour créer des modèles qui vont pouvoir être reproductibles dans la mesure de nos moyens. Mais il faut continuer à rêver. Tout le monde mérite de belles écoles », affirme-t-elle.

Le Lab-École a été fondé en 2017 par l’architecte Pierre Thibault, l’athlète Pierre Lavoie et le chef cuisinier Ricardo Larrivée afin de concevoir « les écoles de demain ». L’organisme à but non lucratif est financé jusqu’en 2025.

De plus en plus cher

Lab-école Shefford

Photo courtoisie

◆ Construction d’une nouvelle école de 16 classes

◆ Avec gymnase double, espaces collaboratifs et vestiaire

◆ Ouverture à l’automne 2023

◆ Coût en 2019 : 19,4 M$

◆ Coût actuel : 37,1 M$ *

◆ Coût moyen par classe : 2,3 M$

► + 98 %

* L’école où les coûts ont le plus augmenté

Lab-école Maskinongé

Photo courtoisie

◆ Ajout de 10 classes à l’école Saint-Joseph

◆ Le gymnase et les espaces communs seront bonifiés

◆ Inauguration à l’hiver 2023

◆ Coût en 2019 : 8,8 M$

◆ Coût actuel : 16,5 M$

◆ Coût moyen par classe : 1,6 M$

► + 88 %

Lab-école Rimouski

Photo courtoisie

◆ Construction d’une nouvelle école de 25 classes

◆ Avec gymnase double, espaces collaboratifs et vestiaire

◆ Ouverture à l’automne 2024

◆ Coût en 2019 : 26,9 M$

◆ Coût actuel : 44,3 M$

◆ Coût moyen par classe : 1,8 M$

► + 65 %

Lab-école Saguenay

Photo courtoisie

◆ Construction d’une nouvelle école de 15 classes

◆ Avec gymnase simple*, espaces collaboratifs et vestiaire

◆ Ouverture à l’automne 2023

◆ Coût en 2019 : 15,5 M$

◆ Coût actuel : 19 M$

◆ Coût moyen par classe : 1,3 M$

► + 30 %

*Il s’agit du seul projet de construction qui comprend un gymnase simple, plutôt que double.

Lab-école Québec

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

◆ Construction d’une nouvelle école de 20 classes

◆ Avec gymnase double, espaces collaboratifs et vestiaire

◆ Ouverture à l’automne 2022

◆ Coût en 2019 : 19,4 M$

◆ Coût actuel : 24,6 M$

◆ Coût moyen par classe : 1,2 M$

► + 27 %

Lab-école Gatineau

Photo courtoisie

◆ Agrandissement de l’école Pierre-Elliott-Trudeau

◆ Ajout de huit classes, un gymnase et des espaces collaboratifs

◆ Inauguration espérée à l’automne 2023

◆ Coût en 2019 : 15,9 M$

◆ Coût actuel : À déterminer*

*Le processus de soumissions pour les travaux n’est pas encore complété