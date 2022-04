Le Drakkar vise un troisième gain consécutif

Le Drakkar de Baie-Comeau sera en quête d’un troisième triomphe d’affilée, vendredi soir, lorsqu’il recevra la visite des Huskies de Rouyn-Noranda sur la glace du centre Henry-Leonard.

• À lire aussi: LHJMQ: les Foreurs blanchis par le Drakkar

Victorieux par jeu blanc (3-0), mercredi, face aux Foreurs de Val-d’Or, les membres de l’équipage s’apprêtent à disputer un autre programme double déterminant pour une place en séries éliminatoires.

Avec 52 points au classement, les Nord-Côtiers occupent le 15e rang et détiennent un petit point de priorité sur leurs prochains rivaux, qui seront aussi les visiteurs samedi après-midi. Les Huskies ont toutefois une partie de plus à disputer.

Après avoir offert une performance collective de grande qualité lors de leur dernière sortie, les hommes de Jean-François Grégoire tenteront de répéter leur brio devant leurs partisans.

« Les joueurs ont disputé un fort match contre Val-d’Or. Ils ont bien géré leurs émotions sans chercher à trop en faire. L’objectif demeure le même et il s’agit d’y aller avec la même attitude sur la patinoire », a commenté l’entraîneur en chef.

Blanchis 3-0 par les Saguenéens mercredi, les Huskies vont vouloir sortir les dents lors de ce duel attendu. « Ils vont sûrement être plus affamés, mais nous le sommes aussi de notre côté. On a perdu contre eux une fois cette saison et l’occasion est belle de se reprendre », a ajouté le dirigeant.

Inspirés par les arrêts de leur gardien Olivier Adam, auteur de son sixième jeu blanc de la campagne mercredi, les vikings du navire ont fait le travail défensivement en limitant les Valdoriens à seulement 22 lancers.

« Les gars ont été patients et efficaces dans leurs replis défensifs. Cela a provoqué beaucoup d’occasions en attaque (45 tirs au filet) et tous les trios ont eu de bonnes chances de marquer. Il faut continuer de jouer de la même façon. »

En bref

Sans surprise, le vétéran gardien Olivier Adam sera de retour devant le filet du Drakkar, qui pourrait peut-être obtenir du renfort à la ligne bleue pour le deuxième match de cette courte série...Tenu à l’écart en raison d’une commotion cérébrale, le défenseur de 20 ans Marc-Antoine Pépin a de fortes chances de reprendre sa place dans l’alignement pour l’affrontement de samedi.