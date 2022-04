Le Titan prend sa revanche sur l’Océanic

RIMOUSKI | Huit jours après s’être incliné 5-3 à Rimouski, le Titan de Bathurst a pris sa revanche sur l’Océanic en l’emportant 4-2 ce jeudi, cette fois au Nouveau-Brunswick. Les deux équipes pourraient s’affronter en première ronde des séries éliminatoires, si bien qu’on voulait laisser une bonne impression d’un côté comme de l’autre.

«Nous avons eu un lent début. Ils nous attendaient de pied ferme. Ils ont obtenu 11 chances de marquer en première. Graduellement, nous avons repris notre rythme. J’ai bien aimé notre deuxième période. Il y a des points positifs. Nos jeunes affiliés ont bien fait. Ils ont démontré beaucoup de calme face à une équipe qui aligne plusieurs gros bonshommes», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

La tornade du Titan en première

L’Océanic a été totalement dominé par le Titan en première période. Les locaux ont imposé leur rythme dès leur première présence lorsque Bennett MacArthur a redirigé la savante passe de Jacob Melançon pour ouvrir la marque avec son 40e but de la saison, après seulement 20 secondes de jeu. Le Titan a poursuivi sa domination, mais s’est buté au gardien de l’Océanic, Patrik Hamrla, qui a multiplié les arrêts. À un certain moment, le Titan dominait 15-2 au chapitre des lancers.

L’Océanic plus incisif en deuxième

L’Océanic a été beaucoup plus intense en début de deuxième période, obtenant les six premiers lancers de l’engagement, mais c’est le Titan qui a marqué le premier but sur une contre-attaque rapide. Cameron McLean (7e) a doublé l’avance des locaux. L’Océanic n’a pas lâché et Luka Verreault (21e) a profité d’une passe parfaite de Louis Robin, en avantage numérique, pour réduire l’écart à un but. Avec deux minutes à faire à la période, Joseph Henneberry a battu Hamrla entre les jambières après avoir circulé à sa guise dans le territoire de l’Océanic.

Échange de buts en troisième

L’Océanic a réduit l’écart à un but en début de 3e période par l’entremise du capitaine Ludovic Soucy, mais avec un peu mois de cinq minutes à jouer, Riley Kidney (28e) a fait mal à l’Océanic avec un tir dans le coin supérieur du but pour battre Hamrla, qui n’a rien à se reprocher étant bombardé de 38 tirs.

En bref

L’Océanic était privé de cinq joueurs réguliers en raison de blessures (Xavier Cormier, Alex Drover, Charles Côté, Zachary Lessard et Julien Béland). Le Titan compte deux blessés, soit Félix Lafrance et le gardien auxiliaire Chad Arseneault, qui s’est blessé mercredi dernier à Rimouski. L’excellent Hendrix Lapierre effectuait un retour au jeu. L’Océanic recevra les Wildcats de Moncton samedi après-midi.