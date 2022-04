Les cégeps anglophones, un accélérateur à l’anglicisation

Le Québec est beaucoup plus respectueux et généreux envers sa communauté anglophone que le sont les autres provinces envers leur communauté francophone.

En effet, alors que la communauté anglophone du Québec compte pour 8,1 % de la population québécoise, elle est surreprésentée dans nos écoles, cégeps et universités. Aux niveaux primaire et secondaire, 10,3 % des élèves poursuivent des études dans des établissements anglophones ; au collégial ce pourcentage est de 17,5 % et à l’université il est de 32,3 %.

Surfinancement

Puisqu’il s’agit d’établissements publics financés par l’État sur la base du nombre d’élèves ou d’étudiants, il faut donc en conclure que le Québec sur-finance le réseau scolaire anglophone au détriment du réseau francophone. Pour les cégeps anglophones, ce surfinancement est équivalent au double de celui auquel ils auraient droit si leur financement était établi en proportion du poids démographique de la communauté anglophone.

La loi 101 s’appliquant aux niveaux primaire et secondaire, l’accès à l’école est réglementé en fonction des dispositions de celle-ci. Mais quand vient le temps de choisir la langue d’enseignement au niveau collégial, c’est la « sacro-sainte » règle du libre choix de l’étudiant qui s’applique. Ainsi, dans les cégeps anglophones, seulement 41 % des étudiants sont de souche anglophone, alors que 20 % sont de souche francophone et 39 % de souche allophone...

La population scolaire des cégeps anglophones inscrite dans des programmes préuniversitaires est composée à 59 % d’étudiants francophones et allophones. Il sera normal pour eux de poursuivre leurs études universitaires dans un établissement anglophone et de s’intégrer plus tard dans un secteur du marché du travail où l’usage de la langue anglaise est privilégié. En permettant aux cégeps anglophones d’admettre plus du double d’étudiants qu’ils en acceptent provenant de leur propre communauté linguistique, on fait d’eux des accélérateurs de l’anglicisation.

Anglicisation et « bilinguisation »

Ici, il est important de faire la distinction entre anglicisation et « bilinguisation » français-anglais. Que ce soit dans les autres provinces canadiennes, aux États-Unis et dans la plupart des pays du monde, l’anglais est soit la langue maternelle, soit la langue seconde. Ainsi, pour les Québécois, la maîtrise de l’anglais est presque indispensable en matière d’économie et d’emploi, notamment dans les secteurs du commerce, de la finance, des télécommunications, du tourisme, de la haute technologie, de la recherche, etc.

Prenant acte de cette réalité, l’État a introduit dans le cursus scolaire du primaire au cégep des cours d’anglais obligatoires. Ainsi, selon Statistique Canada, le taux de bilinguisme français– -anglais chez les jeunes Québécois de 5 à 17 ans était de 28,3 % en 2006 et, pour la même cohorte qui avait de 5 à 17 ans en 2016, il est alors passé à 66 %. Sur l’île de Montréal, ce taux était même supérieur à 80 %. En conséquence, est-il donc nécessaire pour les jeunes francophones et allophones d’aller dans un cégep anglophone pour apprendre une langue qu’ils maîtrisent déjà ?

Le bilinguisme étant un acquis après la cinquième secondaire, il y a donc lieu de cesser de faire des cégeps anglophones des vecteurs de l’anglicisation du Québec. C’est pourtant ce que continue de faire le récent projet gouvernemental de réforme de la Charte de la langue française. Il maintient en effet à 30 834 étudiants à temps plein les devis pédagogiques de l’ensemble des cégeps anglophones alors qu’il y aurait plutôt lieu de leur appliquer les prescriptions de la loi 101 sur la langue d’enseignement.

Roch Tremblay

Ex-directeur général du Collège Ahuntsic