Les mousquetaires de la «libarté»

La plupart des Québécois ne connaissent pas leurs noms, mais ces mousquetaires exercent beaucoup d’influence à Ottawa.

Presque autant qu’en ont eue, l’hiver dernier, Chris Barber, Tamara Lich et Patrick King, les organisateurs du siège des camionneurs à Ottawa. Michael Geist, Konrad von Finckenstein et Peter Menzies sont les trois mousquetaires qui défendent la « libarté » des géants du net d’achever notre télévision et nos organismes d’information.

Ces trois mousquetaires ont d’abord enfourché leurs grands chevaux contre le projet de loi C-10 de Steven Guilbeault, ex-ministre du Patrimoine, voulant obliger les géants du net à contribuer à notre télévision et un autre projet de loi qui entendait contrer les propos haineux sur internet. Les deux projets de loi sont morts au feuilleton pour cause d’élection. Au grand soulagement de nos mousquetaires qui voyaient poindre une victoire des conservateurs.

Hélas pour eux les libéraux furent réélus ! Encore une fois minoritaires. Le ministre Guilbeault fut muté à l’Environnement et Pablo Rodriguez revint au Patrimoine. Avec des projets de loi identiques et un nouveau qui veut faire cracher des millions à Google et à Facebook afin de renflouer les entreprises d’information qu’ils n’ont pas encore fait disparaître. Nos trois mousquetaires ont sonné la charge de plus belle contre ces projets de loi qu’ils jugent liberticides.

QUI SONT CES TROIS MOUSQUETAIRES ?

Qui sont donc ces infatigables hérauts de la « libarté » ? Michael Geist, dont j’ai parlé quelques fois dans cette chronique, est le gourou autoproclamé de l’internet. Titulaire de la chaire de commerce électronique de l’Université d’Ottawa, il diffuse presque chaque jour un blogue sur internet.

Fonctionnaire à la retraite, Konrad von Finckenstein fut président du CRTC de 2007 à 2017.

Peter Menzies, lui, en fut le vice-président de 2013 à 2017. Ancien journaliste, il possède une société de relations publiques. Ces trois hommes ont pour toute contrainte gouvernementale la même aversion qu’ont les « antivax » pour les vaccins anti-COVID.

Non seulement ils s’opposent farouchement à toute réglementation de l’internet, mais ils ne veulent surtout pas voir le CRTC s’en charger. Ils prétendent que ce tribunal n’a ni la compétence ni les moyens de régir l’internet.

Même si de bons amis comme Pierre Juneau ou Françoise Bertrand ont présidé le CRTC, je ne suis pas un amoureux inconditionnel de cet organisme public, chargé depuis près de 50 ans de réglementer la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes.

SANS LE CRTC OÙ EN SERAIT-ON ?

Force est d’admettre que sans le CRTC et ses contraintes, il y aurait peu de contenu canadien sur nos réseaux privés de télévision et probablement aucune chanson québécoise sur les ondes des stations de radio.

C’est faux de prétendre que le CRTC ne pourra jamais en arriver à ce que Netflix et ses semblables contribuent à la création de séries et de films canadiens ou que Google, Facebook et les autres ne verseront jamais de droits pour les articles de presse qu’ils reproduisent, s’assurant ainsi de faramineux revenus de publicité.

La lutte sera longue, mais elle n’est pas impossible.

Le CRTC n’arriverait-il qu’à réduire de moitié les propos haineux qui polluent internet, la législation que propose le ministre du Patrimoine en vaudrait la peine.

Quant aux 8,5 millions $ de plus qu’Ottawa vient d’accorder au CRTC pour créer un régime de redevances en faveur de nos médias d’information, ils assureront peut-être la survie de ceux qui n’ont pas encore succombé. Exactement 451 ont mis la clé sous la porte jusqu’ici. C’est une hécatombe dont ne parlent jamais les trois mousquetaires de la « libarté ».