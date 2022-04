NFL: des équipes trouvent des alternatives

Les Packers de Green Bay ont accordé jeudi un contrat d’un an au receveur de passes Sammy Watkins.

Selon le réseau ESPN, la valeur du pacte pourrait atteindre 4 millions $.

Watkins, 28 ans, a passé la dernière campagne chez les Ravens de Baltimore. Il a récolté 394 verges et un touché en 27 réceptions. Ses deux premières saisons dans la NFL ont été les plus fructueuses : avec les Bills de Buffalo, il avait 982 et 1047 verges par la voie aérienne en 2014 et 2015. Le vétéran a aussi évolué avec les Rams de Los Angeles et les Chiefs de Kansas City.

Au Wisconsin, le quart Aaron Rodgers devra composer sans l’une de ses cibles de prédilection, Davante Adams, qui a échangé aux Raiders de Las Vegas. Allen Lazard et Randall Cobb figurent parmi les receveurs du club.

Smith revient chez les Seahawks

Du côté des Seahawks de Seattle, l’organisation a pris une nouvelle chance avec le pivot Geno Smith, qui a paraphé une entente d’un an et de 7 millions $, d’après la chaîne NFL Network.

L’athlète de 31 ans aura l’occasion de batailler pour le poste de partant au sein d’un club qui ne compte plus sur Russell Wilson, désormais la propriété des Broncos de Denver. La formation de l’État de Washington mise aussi sur Drew Lock derrière le centre.

Smith en sera à une troisième année chez les Seahawks. En 2021, il a amorcé trois rencontres pendant que Wilson soignait une blessure à un doigt. L’ancien des Jets et des Giants de New York ainsi que des Chargers de Los Angeles a réussi 65 de ses 95 passes pour des gains de 702 verges, cinq majeurs et une interception.

-Par ailleurs, les Cardinals de l’Arizona miseront sur le receveur A.J. Green pour une deuxième année consécutive, car les deux parties ont conclu une entente d’un an, d’après ESPN. L’an passé, l’ancien des Bengals de Cincinnati a totalisé 848 verges et trois touchés par la passe.